Venemaa koondist ei lubata ka sel aastal kergejõustiku MMile

Sel sügisel Dohas toimuvale kergejõustiku MMile lootis Venemaa saata lõpuks ka oma koondise, kuid viimasel nädalal päevavalgele ilmunud dopinguskandaal vähendas lootuseid ning täna kinnitas Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF), et Venemaad MMile ei lasta.

Viimati olid venelased oma lipu all võistlemas 2015. aastal Pekingi kergejõustiku MMil, pärast mida määrati Venemaale dopingureeglite rikkumiste eest endiselt kehtiv võistluskeeld.

MMile saavad neutraalse lipu all vaid need Venemaa sportlased, kes on IAAF-i reeglid täitnud ning pole dopinguskandaalidega seotud olnud.