Ratsanike jaht Land Roverile jätkus Kasemäel

Nagu üks tuntud treener autasustamisel tabavalt mainis: kui kassid ära, siis on hiirtel pidu. Kui nüüd kassideks saab pidada meie „raskekahurväge“ Rein Pilli ja Gunnar Klettenbergi, siis tõesti olid nemad sellel nädalavahetusel Poolas CSI4* võistlusel. Teatavasti võitis ju Gunnar Ruilas sarja I etapi ja Rein sai teise koha. Hiired ehk meie noorema põlve ratsanikud said hea võimaluse end Kasemäel pildile tuua. Etteruttavalt võib öelda, et ka nüüd oli sarja arvestuse esikolmik maskuliinne, ainult et noorem, kui Ruilas.

Võistlussõit kujunes isegi natuke ootamatult üsna eksimuste rohkeks. Kuigi põhiparkuuri rada ei tundunud esmapilgul midagi üle mõistuse olevat, tekitas ratsanikele raskusi kaks kohta: kolmene süsteem ja viimane takistus, milleks oli Land Roveri lattaed. Just see viimane tuli nii mõnelgi paaril, kes seni raja puhtalt oli läbinud, maha, tuues nii pettumuse ratsanike nägudele kui ka huultele.

Esimese nulli said lõpuks kirja Paul Argus ja Ping Pong V, kui startinud olid pea pooled ratsanikud. Oodati põnevusega, kes pakuks Paulile konkurentsi ümberhüpetel. Võistlusesse lisas põnevust Kullo Kender Artasel, kes hüppas samuti puhtalt. „Easy-breezy“ ütles aga Paul peale Renessiniga põhiparkuuri viimase tõkke puhtalt ületamist. Tundus, et tal oli õigus ja võita ongi lihtne. Sest kuigi Kullo ja Artas tegid ümberhüpetel väga kiire sõidu, suutsid Paul ja Renessin neid ikkagi 0,15 sekundiga edestada ja nii kuulutati nad Kasemäe Karika ning Land Rover Trophy II etapi võitjateks. Kullo ja Artas pidid leppima teise kohaga. Sõidu arvestuses kolmandaks tuli Paul Ping Pong V-ga. Meie kogenumatele ratsanikele pakkusid 140 cm ümberhüpetega parkuuris konkurentsi ka noorte tiimi Estonian Rising Stars ratsanikud, kellest edukaim oli Andres Zirk hobusel Jackson V/H Dauwhof, saades 4. koha ja olles karikasarja arvestuses kolmas.

Peale pikka pildistamise ja õnnitlemise protsessi jagas Paul ka veidi kommentaare sõidu kohta. „Rada polnud midagi keerulist. Kasemäe väljak on veidi eriline, sest siin on kõik platsile hästi lähedal ning pealegi oli täna väga tugev tuul. Eks see kindlasti segas mõnda hobust. Õnneks meil sõidud sujusid. Renessin hüppas mõlemat rada hästi ja eriliste raskusteta,“ ütles võitja ja lisas, et uus karikasari pakub ratsanikele toredat vaheldust. „Täna siin sellist „hullu“ ei pandud, nagu Ruilas. Kõik võtsid juba veidi rahulikumalt. Ruila etapil oli sarja ja auhinna info just äsja välja kuulutatud ning eks me kõik läksime sellest elevile. Land Roveri sari annab lisamotivatsiooni ja pakub väljakutset, ikka veidi põnevust juures tavapärasele võistlemisele.“