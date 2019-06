Otseblogi: kas esikohalt startiv Vettel suudab lõpuks Mercedeste ülevõimu peatada?

Sel hooajal on kõik etapivõidud kuulunud Mercedese sõitjatele, Hamiltoni nimel on neid neli ning Bottasel kaks. Üldarvestuses on Hamilton liider 137 punktiga, Bottas kaotab talle 17 punktiga. Kolmandal kohal olev Vettel on kogunud 82 punkti.