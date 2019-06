Vinge! Rally Estonial tuleb starti ka MM-sarjas sõitev Teemu Suninen

Uus EcoBoost mootoriga Ford Fiesta R5 esindab mootorispordi viimaseid tehnoloogilisi lahendusi. Selle mudeli juures on M-Sport töötanud koos Ford Motor Companyga, et uue autoga oleks võimalik astuda suur samm edasi nii võimsuses kui kiiruses.

Rallifännide rõõmuks tähendab see seda, et M-Sport meeskond tuleb Shell Helix Rally Estoniale kahe autoga, eelmisel nädalal teatati Elfyn Evansi osalemisest Ford Fiesta WRC autoga.

Pole ime, et M-Sport valis uue autoga sõitma WRC meeskonna teise sõitja, Teemu Sunineni, sest noor soomlane on näidanud tänavu head kiirust. Tema tänavune parim tulemus, neljas koht pärineb Portugali MM-rallilt. WRC üldarvestuses on ta hetkel kuuendal kohal

Startimist uue Ford Fiesta R5 autoga Rally Estonial ootab Suninen põnevusega: «Rally Estonia kasvab iga aasta suuremaks ja paremaks ja ootan huviga, millega nad sellel aastal üllatavad. Katsed on seal head ja kiired ning meenutvad Soomet. Sellistel katsetel on alati võimas kiirelt sõita.»

«Tänavu osalen ma Fiesta R5 autoga ja olen kindel, et huvi selle auto vastu on suur. M-Sport meeskond on teinud palju ja rasket tööd, et tuua sõitjatele kiire ja usaldusväärne auto. Olen põnevil, mida Fiesta R5 suudab teha nendel katsetel,» lausus Suninen.