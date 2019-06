Meeste jalgpallikoondise kodumängude piletid tulid müügile

Saadaval on pääsmed 6. septembril toimuvale Eesti - Valgevene, 9. septembril peetavale Eesti - Holland ning 13. oktoobril aset leidvale Eesti - Saksamaa EM-valikmängule.

«Huvi pääsmete vastu on väga suur, mistõttu soovitame huvilistel kiirustada, sest hiljem ei pruugi enam kohti jätkuda,» lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Jalgpalliliit tuletab meelde, et piletite edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma Eesti Jalgpalli Liidu nõusolekuta keelatud. Eesti Jalgpalli Liidul on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada edasimüüdud piletite kehtivus.