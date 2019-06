Mourinhost saab Newcastle Unitedi peatreener?

Inglismaa väljaanne the Mirror vahendab, et Mourinho on tuttavatele teatanud, et kaalub tõsiselt Newcastle'is peatreenerirolli võtmist. Ka Hispaania väljaanded vahendavad, et uued omanikud soovivad Rafa Benitezi asemel meeskonna peatreenerina näha Mourinhot.

Mourinho on varasemalt öelnud, et on valmis vastu võtma uut katsumust mõnes väiksemas meeskonnas, kes on potentsiaalselt valmis konkureerima tippmeeskondadega. Newcastle'ist võiks uute omanike käe all saada just selline meeskond.