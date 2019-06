Vettel: F1 sari pole enam see, millesse ma kunagi armusin

«See otsus oli täiesti vale. Ma ei taha sellises sarjas osaleda. Kohtunikud röövisid minult selle võidu. Kogu vormel 1 sari on muutunud, me ei või isegi raadios enam välja öelda, mida me tegelikult mõtleme. See on täiesti vale,» rääkis Vettel BBC-le.