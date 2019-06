Eestit külastab rahvusvaheliselt tunnustatud vaimsete oskuste treener

Vaimse pingega toimetulek väljakul on aina enam teemaks ka ratsaspordis. Mitmed tuntud ratsanikud on hakanud sellest viimastel aastatel ka aina rohkem rääkima. Kunagi oli vaja vaid vaprat hobust ja julget ratsanikku. Nüüd on hobused läinud kallimaks ja auhinnarahad suuremaks ning kuna panused on suured, on ka ootused sportlastele palju kõrgemad, mis omakorda tekitab veelgi lisapingeid. Loeb iga sekund, iga meeter ja iga rajal tehtud otsus. Tänu sotsiaalmeediale on igapäevane infotulv meeletu ja see on ajule koormav. Sellele lisanduvad veel erinevad emotsioonid, üksindustunne ja enesekriitilisus. Kui panna juurde veel võistluspinge, võib tekkida tunne, et aju ”kärssab”.

Kõik see, mis toimub sportlase peas, tema isiklikus elus ja tema ümber, mõjutab ka tema tulemust võistlusväljakul. Poppy eesmärgiks on aidata sportlasel luua süsteem, kuidas ta saab end ise aidata ja õppida oma vigadest, et seeläbi areneda, mitte end oma mõtetel piirata lastes. Ta leiab, et oluline on ausalt rääkida probleemidest, millega pistavad igapäevaselt rinda nii noored kui vanad ratsasportlased.

Ratsutajate eripäraks on ka see, et sageli on ratsasport neile ka elatusallikas ja elustiil. Nad on eelkõige keskendunud oma hobuse probleemide lahendamisele, jättes enda vaimsed vajadused tahaplaanile. ”Oluline on jääda enda vastu ausaks ja teadvustada endale, millises punktis on sinu sportlastee, millised on sinu emotsioonid ja mõtted. See pole alati mugav, aga aitab aru saada, kus sa parajasti seisad ja kuhu tahad edasi liikuda,” lisab ta. ”Tuleb astuda rattalt maha, et aru saada, kuhu poole sa jooksed. Kui sa oled õnnetu, ütle see välja. ” Poppy ütleb, et oluline on küsida nõu ja abi, kui seda endal vajaka jääb.

Poppy on pärist Iirimaalt ja oli vigastuse tõttu sunnitud oma sportlaskarjääri lõpetama. Ta tundis suurt huvi psühholoogia vastu ning otsustas end sellele pühendada. Olles väga hästi kursis ratsaspordi ja hobumajandusega, spetsialiseerus ta just selle alaga seotud inimeste aitamisele. Tema eesmärgiks on aidata nii sportlaseid kui võistkondi, et suurendada nende potentsiaali ja sooritusvõimet. Lisaks koolitab ta ka treenereid ja sageli töötab ta nii õpilase kui treeneriga korraga. Poppy on FEI poolt tunnustatud spordipsühholoog, kes tegutseb ka Rolexi noorte akadeemias.