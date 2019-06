PM Saksamaal. Martin Reim: meil on ka ründamiseks kindel plaan

«Praegune Saksamaa on väga huvitav, füüsiliselt äärmiselt võimekas ja mitmekesine meeskond. Noorenduskuur on muutnud nad näljasemaks, kuid oskus oma mängu peale suruda pole kuhugi kadunud,» kirjeldas Reim nimekat vastast.

Ent ta lisas: «Mul pole mõtet öelda, et läheme suurte jõududega ründama. Aga meil on tehtud plaan, mis näeb ette ka palliga julgelt tegutsemist. Oleksin naiivne, kui hakkaksin seda siin avama. Jätan selle väikese asja enda teada ja loodan, et homme kõik näevad, kas ja kuidas see töötas. Aga mõistagi sõltub väga palju ka vastasest.»

Eesti kohtub uuel taasiseseisvusajal Saksamaaga esimest korda ning Reim soovitab mängijatel seda võimalust mitte karta, vaid oodata ja kogu südamest nautida.

«Kindlasti on kohtumine Saksamaaga natuke erilisem kui mõni teine mäng. Seda pole põhjust salata. Me teame ka oma võimalusi, aga ei lähe kindlasti kaotama või vastast kartma. Kõige tähtsam on õhtut nautida ja võtta seda suurepärase võimalusena. Kui paned sellises mängus Eesti särgi selga, jääb see sulle terveks eluks meelde,» rõhus kõigist enim Eesti koondist esindanud Reim positiivsele valmisolekule.

Algkoosseisu kohta ta ühtegi nimelist vihjet ei andnud, põhjendades seda eelkõige asjaoluga, et otsused sünnivad alles pärast õhtust treeningut. Küll vihjas ta üsna selgelt, et rivistab üles viiemehelise kaitseliini («Aga ka selle juures on pigem oluline, kuidas me selle formatsiooni raames tegutseme.»).

Kas alles pühapäeval Põhja-Iirimaa vastu säranud Konstantin Vassiljev ka homme alustab, selle kohta lausus Reim: «Ka see pole veel täpselt teada. Vaatame ja räägime pärast treeningut. Peame rahulikult mõtlema, kuidas temast meile kõige rohkem kasu on.»

Mets: me ei tohi tunda aukartust ega peitu pugeda

Koondise abikapten Karol Mets rõhutas, et ta polegi kunagi ühtki mängu ega vastast kartnud. «Pigem on suuremate mängude eel olnud nii, et ootad kannatamatult ja tahad juba väljakule pääseda. Nii ka seekord,» lausus ta.

«Kõige tähtsam saab olema taktikalisest distsipliinist kinnipidamine. Me ei tohi tunda aukartust ega peitu pugeda, vaid olema ka ise võimalusel julged. Ja nautima seda õhtut. Seda on treenerid ka koosolekutel rääkinud,» rääkis Mets häälestumisest. «Peame andma endast maksimumi. Rohkem keegi meilt küsida ei saa.»