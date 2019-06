Kolm naisjalgratturit süüdistavad tiimijuhti ahistamises

Järgmise ratturina esitas mais kaebuse Mustonen, kes süüdistas Van Gansenit vaimses ning seksuaalses ahistamises. Mustoneni sõnul tunnetas ta peatselt pärast tiimiga liitumist, et kõik ei ole korras. «Seal tiimis on palju asju, mis muret tekitavad, aga kõige suuremateks on psühholoogiline ning seksuaalne ahistamine. Ma esitasin kaebuse, sest soovin, et Van Gansen peatataks,» sõnas kogenud Soome rattasportlane.