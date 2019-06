Pogba: mind koheldakse teistest mängijatest erinevalt

26-aastane poolkaitsja on peale Manchester Unitediga 2016. aastal liitumist saanud rohke kriitika osaks.

Pogba mängis Prantsusmaa 2018. Aasta MM-i võidus võtmerolli ning usub et see õigustab tema lähenemist spordile.

“Ma mängin alati samamoodi ja jumal tänatud, et ma MM-i nii võitsin,” sõnas pallivõlur.

“Ma olen lapsest saadik nii mänginud. See ei ole problem, kui me võidame. Sellest saab probleem alles siis, kui me kaotame,” kurtis maailmameister.