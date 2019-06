Otseblogi: Eesti jalgpallikoondis jäi Saksamaa vastu varakult kaotusseisu

Eesti algkooseis tänases kohtumises: väravas Sergei Lepmets, kaitseliinis alustavad Taijo Teniste, Madis Vihmann, Joonas Tamm, Karol Mets ja Artur Pikk. Poolkaitses mängivad Gert Kams, Artjom Dmitrijev, Konstantin Vassiljev ja Sander Puri ja ründes alustab kohtumist Sergei Zenjov.

Võrreldes mänguga Põhja-Iirimaa vastu on tehtud kolm muudatust, pingile on jäänud Mattias Käit, Vlasi Sinjavski ja Rauno Sappinen. Nende asemel on väljakul koha teeninud Joonas Tamm, Sander Puri ja Gert Kams.

Maailma ühe edukaima jalgpalliriigi Saksamaaga pole Eesti koondis kohtunud aastast 1939. Siis võitis Saksamaa kohtumise 0:2. Nüüd on pikk ootus möödas ning Eesti jalgpallikoondis saab taas maailma tippvõistkonna vastu oma võimed proovile panna.

Saksamaa on selgelt antud mängus suur favoriit, siiani on nad EM-valiksarjas võitnud mõlemad peetud kohtumised (Valgevenet 2:0 ja Hollandit 3:2), samas kui Eesti on saanud valiksarjas kaks kaotust Põhja-Iirimaalt. Kui kevadel kaotas Eesti võõrsil Põhja-Iirimaale 2:0, siis möödunud laupäeval tuli koduväljakul tunnistada põhja-iirlaste 2:1 paremust.

Eesti koondise peatreener Martin Reim ning kaitsja Karol Mets nõustusid, et tegu on vägagi keerulise vastasega, kuid enne kohtumist antud pressikonverentsil leiti, et omad võimalused võivad olemas olla, tuleb lihtsalt sajaprotsendiliselt võidelda ning rasked hetked ära kannatada.