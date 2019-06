Täna otseblogi: Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Saksamaaga

Maailma ühe edukaima jalgpalliriigi Saksamaaga pole Eesti koondis kohtunud aastast 1939. Siis võitis Saksamaa kohtumise 0:2. Nüüd on pikk ootus möödas ning Eesti jalgpallikoondis saab taas maailma tippvõistkonna vastu oma võimed proovile panna.

Saksamaa on selgelt antud mängus suur favoriit, siiani on nad EM-valiksarjas võitnud mõlemad peetud kohtumised (Valgevenet 2:0 ja Hollandit 3:2), samas kui Eesti on saanud valiksarjas kaks kaotust Põhja-Iirimaalt. Kui kevadel kaotas Eesti võõrsil Põhja-Iirimaale 2:0, siis möödunud laupäeval tuli koduväljakul tunnistada põhja-iirlaste 2:1 paremust.