«Olen kümne aastaga väga palju muutunud, nii sportlase kui ka inimesena. Muidugi olen praegu konkurentsivõimelisem kui kümme aastat tagasi. Nüüd on mul kogemused ja saavutused, olen palju rahulikum inimene,» võrdles Ogier minevikku tänapäevaga, jätkates seejärel: «Ralli on endiselt spordiala, mida armastan ja millele keskendun sajaprotsendiliselt. Aga see on mu elus teisel kohal.»