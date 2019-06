PM Saksamaal. Aivar Pohlak pärast hävitavat kaotust: Saksamaa mängu järel peatreenerit vahetada oleks rumal

Jalgpalliliidu president leidis, et antud olukorras on vastutavaks pooleks nii mängijad kui ka treenerid: «Mõlemalt poolelt oli ülemõtlemine. Tasemevahe oli selge ja ette teada ja sakasama mängis näljaselt lõpuni välja, aga sellist tulemust poleks ikkagi pidanud tulema.»



Kas Reim jätkab peatreenerina? «Ma arvan, et oleks väga rumal kui seda küsimust hakata tõstatama sellise lühikese valiktsükli alguses pärast mängu Saksamaaga. Tegelikult on kõigile selge, et nad viivad selles tsüklis läbi põlvkondade vahetust.»