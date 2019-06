PM Saksamaal. Karol Mets vastuseks kriitikutele: mind ei huvita nende arvamus

«Teadsime, et Saksamaa on viimasest seitsmest mängust vist viies esimese 15 minutiga värava ära löönud. Algus oli tähtis. Püüdsime seda iga hinna eest vältida, et nad peaks midagi muutma hakkama. Aga nad said oma värava väga kiiresti ja lihtsalt kätte ning meil sealt välja tulla ja ise midagi looma hakata oli äärmiselt keeruline. Nemad aga pakatasid enesekindlusest.»