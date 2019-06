Roland Poom – Ken Järveoja stardivad Viru rallil

Hooaega Rootsis JWRC teise koha ja Korsikal kuuenda kohaga alustanud Roland ja Ken on siiski nädala esimeses pooles Sardiinias kohal ning seda eesmärgiga rada kirja saada.

Peale seda kiirustavad noormehed tagasi kodumaale, et jõuda Eesti autoralli meistrivõistluste kolmanda etapi starti.

Kui Poom on Viru ralli stardis viiendat korda, siis Järveojal on ette näidata kümme varasemat Virumaal sõidetava võistluse starti. Rakverest pärit Roland on koduteedel sõitmas Ford Fiesta R2T autol, mis kandmas numbrit 20.

«Juba hooaja alguses oli teada, et peame valima, kas sõidame Sardiinias või Rakveres. Otsus tuli selle põhjal, et Eestis lähevad tulemusena arvesse kõik etapid, aga MM-sarjas läheb kõige kehvema tulemusega etapp hooaja kokkuvõttes maha. Sardiiniasse lähme kohale ikka, paneme katsed kirja, et järgmine aasta oleks lihtsam. Usun, et Viru Ralli ettevalmistust see ei sega, saime testipäevad eelmine nädal tehtud ja oleme juba ralliks valmis,» sõnas Roland Poom enne eesootavat Viru rallit.

Autoralli MM-sarja JWRC klassi punktijärjestus peale Korsika MM-rallit

1.Tom Kristensson - Henrik Appelskog 47

2.Jan Solans - Mauro Barreiro 34

3.Dennis Radström - Johan Johansson 32

5.Roland Poom – Ken Järveoja 26

Estonian Junior Challenge klassi punktijärjestus peale Sarma rallit

1.Ken Torn – Kauri Pannas 54

2.Robert Virves – Sander Pruul 41

3.Kaspar Kasari – Karl-Artur Viitra 30