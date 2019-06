PM Sardiinias. Suurel juubelirallil osalev Tänak: 99 rallil on päris palju nähtud ja tehtud – kirju karjäär!

Milline ralli on seni kõige eredamalt meeles? «99 ralli jooksul on päris palju nähtud ja tehtud – kirju karjäär! Raske öelda, mis seal väga erilist võib olla. Võidud on alati kõige eredamalt meeles. On, mida meenutada. Esimene võit võiks olla kõige olulisem,» vastas Tänak.

Ott Tänaku 100. WRC-ralli. FOTO: Postimees

Sardiinia on Tänakule märkimisväärne paik, sest just seal saavutas saarlane 2012. aastal WRC-karjääri esimese poodiumikoha ja viis aastat hiljem esimese rallivõidu. Kas on teistsugune tunne võistelda Sardiinias? «Raske öelda, kas see nii väga mõnusam on, aga üldiselt ei saa öelda, et meil oleks siin kehvasti läinud. Kohe algusest peale esimene võistlus 2011. aastal Super2000ga suutsime hästi sõita ja head tulemused annavad lisamotivatsiooni,» sõnas Tänak.

Ta lisas: «Sellegipoolest ralli on keeruline, rasked olud ja puhast rallit ilma probleemideta on kindlasti raske teha, aga see on eesmärk number üks, et head tulemust saada. Selleks tuleb see ralli läbi sõita ilma probleemideta.»

Sardiinias on teepuhastusefekt äärmiselt suur, sest lahtist kruusa ja kivisid on rajal meeletult. Tänak asub Sebastien Ogier’ järel teisena rajale. «Need teed on kõva põhjaga ja kui on selline värske kruus peal, siis võib mehaanilist pidamist vähem olla, kuna rehvil ei ole kuhugi sisse minna ja on keeruline seda pidamist tekitada,» analüüsis Tänak.

«Sellepärast on siin puhastamisefekt suurem. Kujutame ette, et reedene päev on meie jaoks kõige olulisem ja sealt see hea koht on ülejäänud ralli jaoks väga tähtis. Eks näis, mis meil õnnestub reedel saada, aga eks peame kindlasti kõvasti üritama.

Ma arvan, et kui me oleme reedel juba esikolmikus, siis see on juba väga hästi saadud. Ma usun, et see päris nii lihtne ei ole, et tuleme ja oleme. Selleks peab kindlasti rohkem vaeva nägema,» lausus Tänak.

Portugalis tõestas Tänak, et ka teiselt stardikohalt alustades võib teistest kiiremini sõita, aga kas Sardiinias on see ülesanne raskem? «Jah, loogiliselt võttes on see ülesanne oluliselt raskem. Raske on öelda, mis tegelikult saama hakkab, aga lihtne siin kindlasti olema ei saa,» märkis Tänak.