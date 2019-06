Otseblogi: teed puhastav Tänak langes Sardiinias viiendaks

Sardiinia on Tänakule märkimisväärne paik, sest just seal saavutas saarlane 2012. aastal WRC-karjääri esimese poodiumikoha ja viis aastat hiljem esimese rallivõidu. Tõsi, Toyotaga Tänakul Sardiiniast head tulemust kirjas ei ole, sest eelmisel aastal tuli avapäeval katkestada radiaatori purunemise tõttu.



Ühtlasi täitub Tänakul Sardiinias sajas MM-ralli. Nii tõuseb saarlane uhkesse seltskonda, sest üle 100 ralli on kirja saanud suuresti vaid rallimaailma staarsõitjad. Näiteks möödub Tänak hooaja lõpuks rallide arvult maailmameistritest Ari Vatanenist ning Richard Burnsist.



Sel korral ei saa Tänakul aga võidu püüdmine olema lihtne ülesanne, kuna Sardiinia MM-ralli on üks lahtisema kruusaga etappe MM-karusellis. See tähendab aga seda, et esimestel startijatel on kõvasti teepuhastamist. Esimesena pääseb rajale valitsev maailmameister Sebastien Ogier, kohe tema järel aga Ott Tänak. MM-sarja kolmandaks meheks on Thierry Neuville.