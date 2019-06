Arsenal toob Karl Jakob Heinale väga kõva konkurendi

Ehkki tehing pole veel lõpule viidud, on Arsenal Independenti allikate teatel juba otsimas võimalusi, kuhu Schubert eeloleval hooajal välja laenata. Kontakteerutud on nii Inglismaa esiliiga kui ka Saksamaa klubidega.

The Suni loos oli märgitud, et Arsenal näeb Heinas klubi tulevast esiväravavahti. Ent on selgemast selgem, et Hein peab selle koha - võimalik, et ka konkurentsis Schubertiga - ise kätte võitlema.