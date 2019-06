PM Sardiinias. Thierry Neuville: tagant tulevad näljased kutid, aga mul on teine ülesanne

«Peame mõtlema MM-sarja üldseisule. Samal ajal tean, et meie taga on näljased kutid, kes on valmis võtma kõrgeid riske. Aga minu ülesanne on jälgida Otti ja Sebi ning neist kiirem olla,» ütles eelmise aasta ralli võitja ning lisas, et võrreldes mullusega on teepuhastamist veidi vähem.

Nii Citroëni sõitja Esapekka Lappi kui Toyota mees Kris Meeke tõdesid pressikonverentsil, et peavad Portugali ebaõnnestumiste kõrval leidma ka midagi positiivset.

Mäletatavasti näitasid mõlemad mehed Portugalis head kiirust, kuid rikkusid viimasel päeval kõik ära. Lappi suutis viimasel päeval teha koguni kaks sõiduviga, Meeke kaotas punktikatsel katkestamisega aga poodiumikoha.

«Portugali ralli oli valus kogemus. Aga peame sealt kaasa võtma ka midagi positiivset. Enne punktikatset oli tegu minu viimase aja kõige tugevama esitusega,» rääkis Meeke.

Sardiinias on tal Portugali kiirust raske korrata, sest teed pole talle kuigi tuttavad. Mullu ta Sardiinias ei võistelnud, samuti jäi Meeke’il vahele 2016. aasta Sardiinia ralli. «Väheste kogemuste mõttes on see mulle raske etapp. Teed on siin kitsad ning tähelepanu ei tohi kordagi hajuda,» ütles ta.