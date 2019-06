Järelvaadatav: Eesti võrkpallinaiskond mängis publiku närvidel, aga lõpetas Hõbeliiga võiduga

Euroopa liiga kokkuvõtteks: «Kõik küsisid: kas tahate võita? Muidugi tahtsime. Aga tuleb aru saada, milline oli vastaste tase. Lisaks peame mõistma, et need naiskonnad pole EM-finaalturniiri omadega – Hollandi, Aserbaidžaani ja Ungariga kindlasti – ka päris võrreldavad. Tegelikult pidigi juba siin olema raske. Protsess on aeglane. Nägime, et eriti meie platsimäng jätab sel tasemel soovida.»