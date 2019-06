Latvala avaldas nipi, kuidas autos valitseva põrgukuumusega toime tulla

«Sardiinia on üks hooaja kuumemaid etappe. Mõnikord kerkivad ka Soomes temperatuurinäidud üle 30 kraadi, kuid erinevus on see, et sel nädalal ootavad ees üsna kurvilised teed. Soomes on sellistel puhkudel väljas palav, kuid autos pole olukord niivõrd hull. Sa sõidad niivõrd kiiresti, et õhk käib autos hästi ringi,» tunnistas Latvala.

«Sardiinias on kurvilised teed ning õhk ei tule niivõrd hästi autosse sisse ja samuti on siin palju tolmu,» tõi 34-aastane soomlane välja erinevuse ja lisas, et kõik piloodid on heas vormis, mistõttu pole raskete oludega kohanemine nende jaoks niivõrd suur probleem.

Seejuures avaldas Latvala ühe nipi, kuidas ta kuumusega hakkama saab. «Meil on mentoolipihusti, mida kasutame tulekindla aluspesu peal. See kõlab imelikult, aga kui sul on väga kuum ning hakkad higistama, siis toimib mentool väga hästi ning teeb olemise jahedamaks. See on tõesti hea,» tõdes soomlane.