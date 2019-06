Martin Laas saavutas Korea velotuuri teisel etapil esimese koha

«Korea tuur on mulle eelkõige hea võimalus, kus saan ennast näidata ja realiseerida prokontinentaaltiimide vahel, et tulemust teha ning leida järgmiseks aastaks võimalus kõrgemasse divisjoni tagasi tulla. Tuur ise mulle sobib, sest kaks etappi on suhteliselt siledad. Esimene etapp läks kukkumise tõttu kahjuks luhta,» sõnas suurepärase tulemuse saavutanud Laas.