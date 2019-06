PM Sardiinias. Ogier: Tänak avaldas enim muljet rallil, mida ta ei võitnud

Tänak on senise 99 MM-ralli jooksul teeninud üheksa etapivõitu ning 22 poodiumikohta. Küsimusele, millisel rallil on eestlane olnud seni kõige tugevam, meenub prantslasele aga kahe aasta tagune Poola ralli.

Tänak on kahtlemata Ogier’ maailmameistriaastate üks kangemaid konkurente, kuid austusest teiste tugevate sõitjate vastu, jätab prantslane ütlemata, kas ka kõige kangem. «Viimasel kuuel aastal on mul olnud üksjagu erinevaid konkurente. Lisaks Otile olen pidanud võitlema Thierryga ning mõni aasta tagasi Jari-Mattiga (Latvala – toim). Ma austan kõiki oma konkurente, kuid eks me kõik teame, milleks Ott võimeline on,» ütles Ogier.

35-aastase prantslase sõnul on temast neli aastat noorem eestlane taibukas kutt. «Pärast M-Spordiga liitumist õppisin teda nii meeskonnakaaslasena kui inimesena rohkem tundma. Hakkasin aru saama, kuidas ta mõtleb. Kindlasti õppis ta midagi ka minult, sest see käib asja juurde. Tegin ise sama, kui sõitsin koos Sebastien Loebiga.»

Kuigi Tänak on Ogier’ga koostööst ühtteist kõrva taha pannud, ei võtnud prantslane omaks Tänaku trikitamist Portugali ralli punktikatsel. Mäletatavasti jättis eestlane punktikatse võidu meelega Ogier’le, et mitte Sardiinias teed puhastada.

«Eks ole näha, kas tema strateegia õigustas end. Ta on sel reedel küll parem stardipositsioon, aga kunagi ei tea, mis juhtuma hakkab. Kui midagi peakski juhtuma, on punktid kadunud. Mis aga ei kao kuhugi, on meie Portugalis teenitud punktid. Ja need võivad aasta lõpus väga tähtsaks osutuda! Mina ei ole kunagi laual olevaid punkte meelega käest andnud. Seni on see end õigustanud, sest olen kuuekordne maailmameister. Aasta lõpus näeme, kas Oti arvutused pidasid paika,» muigas Ogier.