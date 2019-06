Eesti vollemeeskond jäi viimases Kuldliiga play-offi eelses mängus alla Hispaaniale

Meeskonna peatreener Gheorghe Cretu ütles, et viimases alagrupimängus loodab ta mängijatelt keskendunud tegutsemist. «See mäng on viimaseks kontrolliks või peaprooviks enne järgmisel nädalal toimuvat Final Fouri, seetõttu ootan, et tegutseme väga keskendunult. Tahan, et mänguline rütm paraneks ja suudaksime kodupublikule näidata paremat võrkpalli kui viimases kohtumises võõrsil,» sõnas Cretu Volley.ee vahendusel.