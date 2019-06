PM Sardiinias. Ogier: kehastusin MacGyveriks, aga midagi polnud teha

Ogier' eksimus on seda valusam, et kurvis olnud kivi ei olnud talle mingi üllatus. Sama lõiku sõideti eile korduvalt ka testikatsel. «See ei olnud minust kuigi tark,» raputas prantslane endale tuhka pähe. «Sõitsime eile seda lõiku kolmel korral ja ma teadsin väga hästi, et seal on suur kivi. Aga keerasin kurvi liiga vara sisse.»