PM Sardiinias. Ootamatult raskesse seisu sattunud Tänak jäi avapäevaga rahule: see on suure töö tulemus

«Kogu päev oli suur väljakutse, nagu arvata võis. Tee puhastamine on siin raskem kui Portugalis, kuid lõpuks leidsime hea rütmi ning teiste eksimuste tõttu oli meil ka veidi õnne. Homme on olud meie jaoks võrdsemad ning loodetavasti tekib meil rohkem võimalusi heade aegade sõitmiseks,» võttis Tänak kokku dramaatilise avapäeva, mille jooksul olid sunnitud katkestama nii MM-sarja üldliider Sebastien Ogier (Citroën) kui ka liidrikohal olnud Jari-Matti Latvala (Toyota).

«Suures plaanis oli okei päev, aga jõudsime elusalt kohale ja peame rahul olema,» rääkis pärast hoolduspausi Ogier' katkestamise järel esimesena rajale minema pidanud Tänak. «Osad katsed olid suht okeid, aga kitsad lõigud olid päris keerulised. Rööpad olid kruusa täis. Andsime endast kõik ja jääme päeva lõpuks tulemusega rahule. See on suure töö tulemus,» lisas ta.

Seejuures pidi Tänak koos Thierry Neuville'i (Hyundai) ja Elfyn Evansiga (M-Sport) sõitma võrreldes ülejäänutega ühe katse rohkem, kuna pärast Evansi läbimist saabus 7. kiiruskatsele pealtvaataja hädaolukorra tõttu kiirabiauto ning katse tühistati. «Väga keeruline hinnata, kui palju me aega kaotasime. Olin päev läbi vaeva näinud ja niikuinii keerulises positsioonis ja siis pandi mind veel keerulisemasse positsiooni. Rõõmsaks see ei teinud,» tunnistas ta.

Sardiinia ralli laupäevasel võistluspäeval on kavas kuus kiiruskatset, millest esimene ehk kokkuvõttes 10. kiiruskatse algab kell 9.08 ning on otsepildis nähtav nii Postimehe kui ka Kanal 12 vahendusel. Kogu nädalavahetuse jooksul on võimalik end sündmuste käiguga operatiivselt kursis hoida Postimehe ralliblogi vahendusel.