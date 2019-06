Sardiinia ralli liider Sordo: ma tahan väga võita, aga Otti on raske tagasi hoida

Sardiinia ralli laupäevasel võistluspäeval on kavas kuus kiiruskatset, millest esimene ehk kokkuvõttes 10. kiiruskatse algab kell 9.08 ning on algusega kell 9 otsepildis nähtav nii Postimehe kui ka Kanal 12 vahendusel. Kogu nädalavahetuse jooksul on võimalik end sündmuste käiguga operatiivselt kursis hoida Postimehe ralliblogi vahendusel.