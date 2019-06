PM Sardiinias. WRC autod läksid Sardiinia ralli ikooniliselt hüppelt lendu

Et olukorda parandada, pöördus ralli marsruudi eest vastutav Carlo Cassina kohaliku metsaameti juhi Carta poole. Ta tundis Monte Lerno piirkonda hästi ning teadis kohe, kuidas katse põnevamaks muuta.

«Tunnen seda piirkonda paremini kui keegi teine. Esimese Sardiinia ralli korraldamisesse mind ei kaastaud, kuid läksin ikkagi 2004. aastal toimunud etappi vaatama. Vaatasin seda täpselt samast kohast, kus asub praegune hüpe. Esimesel aastal sõitsid autod sealt lihtsalt läbi. See oli igav. Kui Cassina minu poole pöördus, teadsin täpselt, mida tegema pean,» meenutas Carta hüppe sündi.

Carta sõnul ei olnud hüppe loomiseks just palju vaja teha. Suure töö tegi ära maastik ise. «Ega seal palju polnud vaja muuta. Meil läks kokku 15 päeva, et hüpe valmis saada. Pidime hüppe liigutama kiviseinast eemale. Teine tähtis element oli hüppele sisenemine. Kui 2005. aastal esimene auto hüppelt läbi tuli, saime kohe aru, et saime tööga hakkama,» jätkas Carta.