Mohamed Salah ütles 150 miljonile «ei»

Eile 27-aastaseks saanud Salah ise arvas, et praegu oleks äärmiselt vale aeg Anfieldilt lahkuda. 104 mängus koguni 71 väravat löönud Salah lisas, et Liverpoolist lahkumine tuleks kõne alla alles pärast järgmise hooaja lõppu.

Ka Liverpooli loots Jürgen Klopp oli Salah` võimalikust lahkumisest teadlik, kuid tunneb siirast rõõmu, et see nii ei juhtunud. Egiptuse ründaja järgmise hooaja eesmärk on võita Liverpooliga Inglismaa meistritiitel.