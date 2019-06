PM Sardiinias. Sordo: Ott oli meist kiirem, aga võtan selle võidu meeleldi vastu

«Oli väga hea nädalavahetus. Ma ei oodanud sellist lõppu, aga võtan selle võidu hea meelega vastu,» ütles Sordo, kes tõusis poodiumi kõrgeimale astmele viimasel katsel Ott Tänaku Toyotat tabanud tehnilise rikke tõttu.

Tegu oli Sordo karjääri teise etapivõiduga. Esimese võidu teenis ta 2013. aastal Saksamaa rallil. «Poodiumil on alati mõnus olla, aga seista selle kõrgeimal astmel on veelgi mõnusam. Olime kogu nädalavahetuse kiired, aga Ott oli meist kiirem. Samas ei andnud me kordagi alla,» jätkas Sordo, kelle sõnul korvab Sardiinia ralli triumf varasemad ebaõnnestumised.

Sordo ei avaldanud, millal teda taas WRC auto roolis näha võiks. Soome rallil teevad Hyundai eest kaasa kindlasti Andreas Mikkelsen ja Thierry Neuville. «Soome ralli on tore ralli, aga see pole minu lemmikralli,» andis hispaanlane mõista, et pole Soomes võistlemisest kuigi huvitataud.

Sordo kaardilugeja Carlos de Barrio rääkis pressikonverentsil sellest, mis toimus punktikatse finišis. Mäletatavasti said Sordo ja De Barrio katse finišis sõnumi, et Tänakul ja Martin Järveojal on probleemid. «Olime šokeeritud. Me ei teadnud, mis toimub. Meil oli küll info olemas, et neil on probleem, aga miski polnud kindel. Kui nägime oma tiimikaaslaste rõõmsaid nägusid, saime aru, et oleme võitnud. Mul on Otist ja Martinist kahju, aga see on osa mängust,» ütles kaardilugeja.

Lehtinen: saan jätkuvalt tööga hakkama

Sardiinia rallil teise koha teeninud Teemu Suninen oli oma heas tulemuses üllatunud. «See tulemus on tõesti üllatav. Viimased rallid pole hästi läinud ja mul oli Sardiinias uus kaardilugeja. Aga see koostöö algas väga hästi,» kiitis Suninen kogenud kaardilugejat Jarmo Lehtineni.

Lehtineni jaoks oli tänane poodium karjääris 70. Küsimusele, kas ta suutis enne rallit end poodiumil näha, vastas soomlane: «Mul polnud midagi sellist aega isegi ette kujutada, kõik juhtus nii kiiresti.»