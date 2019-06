Martin Reim tööst prii!? Jalgpalliliit kutsus kokku pressikonverentsi

«Täna, 17. juunil kell 22.00 algab A. Le Coq Arenal Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses pressikonverents, mille teemaks on Eesti meeste koondise hetkeseis. Vabandame lühikese etteteatamise ja hilise algusaja pärast!» seisab EJL pressiteates.

«Pressikonverents algab kell 22 sellepärast, et jalgpalliliidu juhatuse erakorraline koosolek ei lõpe varem. Pressikonverents toimub vahetult pärast seda,» kommenteeris Postimehele jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht.

Alaliidu president Aivar Pohlak lausus eelmisel teisipäeval vahetult pärast 0:8 kaotust EM-valikmängus Saksamaale: «Oleks väga rumal tõstatada see (Reimi vallandamise - toim) küsimus nii lühikese valiktsükli alguses ja pärast mängu Saksamaaga. Ükskõik, kui suurelt ka kaotasime.»

Välistada ei saa ka võimalust, et Reim teatab ametlikult ise tagasiastumisest, ehkki ka tema rääkis pärast mängu Mainzis, et on valmis võimalusel vastutust edasi kandma.