Autoringraja valitsev maailmameister istus Hyundai WRC masina rooli

«Ma ise olin väga aeglane. Ma ei tunne end kruusal üldse mugavalt, see on nii libe. Ma mõistsin veidi kiirendamise ja pidurdamise poolt, aga auto potentsiaali ma küll ära ei kasutanud,» rääkis Tarquini.

Enim üllatas ringrajasõitjat just auto juhitavus kruusal: «Auto oli uskumatult stabiilne ning kiirendused ja pidurdused olid midagi ulmelist. Ma ei saanud kurvidele väga hästi pihta, sest tahtsin kurvidesse hiljem keerata nagu asfaldil. Kruusal see ei toimi,» seletas Tarquini.

Ühtlasi kiitis ringrajasõitja ka oma kõrval istunud Adamaot: «Mina pole harjunud, et keegi kõrval mind segab. Läheb aega, enne kui sellega ära harjub! Andrea oli aga väga hea, ta ei kartnud üldse vaatamata sellele, et ma pole kruusal üldse hea. Ta ütles, et ma võtsin palju rohkem riske, kui Mikkelsen.»