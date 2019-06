Järelvaadatav: ajaloo esimese Postimehe E-spordi turniiri võitis Nõmme Kalju proff

NKFC eSPORTS TEAMi esimesteks liikmeteks on Eesti ühed parimad FIFA mängijad Henry William Heinola ning Marko-Alari Lont. Marko, tuntud ka kui «Maroco», on pea aasta teinud regulaarseid otseülekandeid Twitch.tv portaalis, mängides FIFA-t ning kasvatanud sellega ka regulaarse jälgijate kogukonna, vahendab JKKalju.

Mõlemad mängijad on võitnud mitmeid turniire, sealhulgas Eesti Virtuaalpallurite võistlussarjas ja Mängude Öö FIFA turniire. Henry hakkab kandma särginumbrit 24 ja tema eSportlase nimeks saab NKFC_Henry, Marko särginumber saab olema 11 ja tema eSportlase nimi on NKFC_Maroco.

NKFC kolmas liige on Jan Robert Janson, kes mängib Nõmme Kalju jalgpalli noorte tiimis. Jan Roberti näol on tegu noore ning pürgiva E-sportlase, kes osales ka äsja toimunud Nõmme Kalju XCUP-il.

Positmehe spordiajakirjanik Siim Kaasik on sündinud strateeg ning miski ei vii teda verest välja. Vilunud jalgpallihuvilisena on ta maast madalast koostanud jalgpallialaseid ristsõnu. Nii ootamatu kui see ka ole, on lemmikmänguks jenga – seda võib mees lõpmatult ka üksi mängida. Kuid just jenga on õpetanud Kaasikule FIFA19 mängus nii vajalikku kanntalikkust.