Otsepilt ja -blogi: Eesti vollekoondis jahib koduse Kuldliiga finaalturniiri poolfinaalis Türgi vastu võitu

Eesti meeskonna kapten Kert Toobal ütles poolfinaalile ette vaadates, et meeskond tunnetab suure mängu toimumist. «Millegi tähtsa tunnet on õhus, eks meeskond on terve selle nädala selles rütmis hinganud,» rääkis Toobal pärast neljapäeval toimunud hommikust treeningut Saku Suurhallis.

«Türgi läbis alagrupiturniiri täiseduga ja on kindlasti heas hoos. Meie püüame eelkõige keskenduda oma mängule ja seejärel vastasele. Oleme juba paar korda ka vastase kohta videot vaadanud ja on teada, mis toimuma hakkab. Trennipilt on kindlasti olnud viimasel nädalal parem, kahjuks oleme endiselt kimpus vigastustega ja see mingil määral homset (tänast – toim) mängu mõjutab. Aga mängivad need mehed, kes saavad ja kes on võimelised meeskonda mõjutama. Siis paistab, kas see oli piisav,» kommenteeris Toobal.