Tunnustatud vaimsete oskuste treener: ratsutamine on mentaalne sport

Poppy workshopis osalesid Estonian Rising Starsi tiimi liikmed. Kolm päeva kestnud koolitus koosnes sissejuhatavast loengust, individuaalsest vestlusest osalejatega ning parkuuri hüppamisest koos analüüsiga. Tulemusega jäid rahule mõlemad osapooled.

Koolitaja arvates on Eesti noored heal tasemel ja omavad ratsutamisest häid teadmisi, kuid psühholoogiline pool on nende jaoks veel tundmata maa ja koolituselt oli neil palju õppida. “Teie ratsutajate ja hobuste kvaliteet üllatas mind, mõlemad on heal tasemel,” ütles Poppy.

FOTO: Merike Udrik-Õispuu

Kolm suurimat probleemi, mida iirlanna välja tõi, ja mis on tema sõnul üleüldiselt probleemiks kogu maailmas, on ratsanike enesekindlus, toimetulek pingega ning arusaamine, et tegemist pole mitte füüsilise vaid mentaalse spordiga.

“Kuna Eestis pole ratsanikke väga palju, siis kiputakse end liigselt teistega võrdlema, pannes endale sellega veelgi rohkem pingeid peale. Noored peavad võtma natuke tempot maha ja mõtlema, miks nad midagi teevad. Mida rohkem hakatakse mõtlema sellele, mida tehakse, seda kergemaks spordi tegemine muutub. Mõelda tuleks protsessile, mitte tulemusele,” rääkis Poppy.

Võistluspingega toimetulekuks andis koolitaja kolm vihjet.

1) Sea eesmärk alati vastavalt enda oskustele. Nt kui oled väga närvis, keskendu rütmile, see annab ajule tegevust ja sa ei mõtle sellele, kui närvis sa oled.

2) Ärevus ja närvilisus on kehaline kogemus. Kasuta kehalisi tehnikaid, et vähendada pinget, nt hingamis- ja lõdvestamistehnikaid.

3) Analüüsi oma sooritust õigesti. Sport peab olema lõbus ja ei ole vaja end kogu aeg maha teha tehtud vigade pärast. Mõtle asjadele, mida hästi tegid ja võta igast sooritusest kaasa paar asja, mida peaksid parandama.

FOTO: Merike Udrik-Õunpuu

Poppy rääkis ka lapsevanemate rollist ratsaspordi juures ja kuidas vanemad saaksid olla lapsele suuremaks toeks. Ta rõhutas, et vanemate tugi on oluline, kuid toetus peab jääma väljaspoole võistlusväljakut. Vanemad ei tohiks endale võtta treeneri rolli. Kodu peaks olema lapse jaoks turvatsoon ja seal ei peaks arutama võistluseid ja sooritusi.

Iirlanna märkas ka, et Eestis ollakse keskendunud liiga palju tulemustele ja võitmisele. ”Iseenesest pole tulemusele keskendumine halb, kui seda tehakse mingi eesmärgi nimel, nt kvalifitseerumine meistrivõistlustele vms. Kogu aeg tulemusele keskendumine paneb aga noortele peale liiga suured pinged ja takistab nende arengut. Julgustan seepärast noori keskenduma protsessile, et milliseid oskuseid nad tahaksid arendada ja paremaks muuta ning analüüsida sellest lähtuvalt oma sooritusi.”

FOTO: Merike Udrik-Õispuu

Koolituse võttis positiivselt kokku ka Estonian Rising Starsi projektijuht Linda Randpere. ”Usun, et Poppy Blandfordi koolitus oli meie noortele sportlastele väga õpetlik. Tihti keskendume spordis pigem füüsilise poole arendamisele ning jätame sportlaste vaimse poole tähelepanuta. Olen jälginud mõnda noort nii igapäevastel treeningutel kui ka võistlutel ning täheldanud tihti, et sportlasel on väga head oskused, kuid ta ei suuda neid oskusi võistlustel maksimaalselt realiseerida. Loodan, et noored said Poppylt häid nõuandeid edaspidiseks. Osalejate tagasiside koolituse kohta on olnud väga positiivne,” sõnas Linda.

Poppy Blandford on pärit Iirimaalt ja oli vigastuse tõttu sunnitud oma sportlaskarjääri lõpetama. Ta tundis suurt huvi psühholoogia vastu ning otsustas sõprade julgustamisel end sellele pühendada. Olles väga hästi kursis ratsaspordi ja hobumajandusega, spetsialiseerus ta just selle alaga seotud inimeste aitamisele. Tema eesmärgiks on aidata nii sportlaseid kui võistkondi, et suurendada nende potentsiaali ja sooritusvõimet. Lisaks koolitab ta ka treenereid ja sageli töötab ta nii õpilase kui treeneriga korraga. Poppy on FEI poolt tunnustatud spordipsühholoog, kes tegutseb ka Rolexi noorte akadeemias.