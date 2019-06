Eesti rannavollepaar Nõlvak-Tiisaar pääses esmakordselt EMile

Vesik on käinud karjääri jookul kuuel EM valikturniiril, ja parim koht koos Kristjan Kaisiga 4. 2007 aastal Hispaanias. Kristjan Kais on osalenud ka Ragnar Pähniga 2008. aastal ja venna Kaarliga 1999. aastal. Seega alates 1993. aastast, mil toimus esimene EM finaalturniir on see Eesti paari 9. esinemine EM finaalturniiril.