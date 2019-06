Sardiinia ralli võitja tulevik WRC sarjas on selgusetu

Hyundai meeskonna ridades osaleb käimasoleval hooajal kõigil etappidel vaid belglane Thierry Neuville, teist ja kolmandat autot jagavad Sordo, prantslasest üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja norralane Andreas Mikkelsen.

Sordo tunnistas portaalile Autosport, et meeskonna pealik Andrea Adamo pole talle veel teada andnud, millal järgmisena hispaanlase teeneid vajab. Järgmisena on kavas 1.–4. augustini sõidetav Soome ralli, mis on Hyundai jaoks traditsiooniliselt olnud nõrgim etapp.

«See pole minu jaoks eelistatud ralli, see pole minu jaoks üks lemmikuid, aga võibolla saan sinna minna ning võtta mõned punktid, nagu näiteks neljanda või viienda koha. Aga see toimub augustis, eks? See on tore aeg puhkuseks,» rääkis Sordo Soome rallist.

Soome rallile järgneb Saksamaa etapp, kust pärineb 36-aastase hispaanlase karjääri esimene etapivõit, mis leidis aset 2013. aastal Citroëni roolis. «Ma tahaksin Saksamaale minna, aga võibolla on see keeruline, kuna meil on Mikkelsen, Loeb ja Thierry. Ma ei tea sellest midagi,» tõdes Sordo.

Adamo peab otsustama Soome rallil osalejad hiljemalt 1. juuliks, mil kukub viimane ülesandmise tähtaeg.

MM-sarja üldseis (8/14)

Sõitjad:

Ott Tänak (Toyota) 150 punkti Sebastien Ogier (Citroën) 146 Thierry Neuville (Hyundai) 143 Elfyn Evans (M-Sport) 78 Teemu Suninen (M-Sport) 62 Kris Meeke (Toyota) 60 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 56 Dani Sordo (Hyundai) 52 Esapekka Lappi (Citroën) 40 Jari-Matti Latvala (Toyota) 40 Sebastien Loeb (Hyundai) 39

Meeskonnad: