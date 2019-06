Soosingust langenud Gareth Bale ei liigu Madridi Realist laenule

«Laenule liikumist ei toimu,» ütles Bale’i agent Jonathan Barnett. «Ma ei usu, et ta tahab laenule minna. Tal on ilus elu ja kodu Hispaanias. Ma arvan, et ta sunniks lahkuma vaid midagi erakordset, laenule minek pole praegu valikus,» tunnistas Barnett.

Bale’i on pikka aega jahtinud Manchester United, kuid Inglismaa kõrgliigaklubi pole enam temast huvitatud. «Ta võiks sinna sobida. Ma arvan, et ta tuleks seal väga hästi toime – ta on endiselt üks maailma paremaid mängijaid. Kuid see on väga ebatõenaoline,» vastas Barnett küsimusele Bale’i võimaliku siirdumise kohta Unitedisse.