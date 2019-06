Galerii: tiitlikaitsja Nõmme Kalju alistas pingelises raudteederbis Flora ning naasis tiitliheitlusesse

Esimese poolaja keskel hakkas ka Nõmme Kalju oma rütmi leidma ning said 22. minutil ka kasti äärelt löögile, kuid Kulinits ei tabanud palli hästi ning sealt midagi ohtlikku ei tekkinud. Mäng jätkus suhteliselt võrdses rütmis ning järgmine teravam olukord tekkis kodumeeskonnal, kui Lilander sai ääres ruumi ning saatis terava tsenderduse tahaposti, mille Liivak mõne meetri pealt mööda lõi. Paar minutit hiljem näitas oma klassi Vassiljev, kes pani suurepärase läbisöödu Liivakule jooksu peale. Parem äär aga ei suutnud seda omaks võtta ning olukord läks raisku.

Flora hoidis nõmmekaid surve all, kuid sellegipoolest oleks kalju standardolukorrast peaaegu 2:0 löönud. Terav pall mängiti tahaposti ning kodumeeskond suutis vaevu palli üle oma värava puhtaks klaarida.

69. minutil võttis Flora välja oma päeva kõige teravama ründemängija Liivaku ning tema asemel tuli platsile Rauno Alliku. Kuigi mäng oli enamasti Kalju väljakupoolel ning Flora mängijad otsisid ja proovisid, ei murenenud roosade pantrite kaitseliin. Alles 75. minutil tekkis teravam võimalus, kui Kreida lõi kaugelt peale. Kuigi löök oli terav, põrkas see Kalju kaitsjatest välja nurgalöögiks ning Flora jäi viigiväravat edasi otsima.

Tänane võit aitas Kalju tagasi tiitliheitlusesse. Kuigi nõmmekad olid vahepeal 12 punkti kaugusel tabeliliidrist Florast, siis tänane võit aitas nad juba kuue punkti kaugusele. Flora oleks võinud täna kindlustada oma edu nii FCI Levadia kui ka Kalju ees, aga tegi endale hoopis karuteene ning kui Levadia suudab homme kodus Narva Transi alistada, jääb nende vahele vaid kaks punkti. See tähendab, et Floral puudub edaspidi eksimisruum.