Video: ülipikk noor ungarlane unistab korvpalluri karjäärist

Hetkel pallib 231 sentimeetri pikkune, kuid vaid 99 kilogrammi kaaluv Bobroczky Ameerika Ühendriikides Ohio osariigi Grand River Academy meeskonnas. 8-aastaselt oli Bobroczky juba 188 sentimeetri pikkune. Läks veel neli aastat ja poiss oli pikem kui ta ülipikk isa. Bobroczky isa, kes oli samuti korvpallur on 217 sentimeetrit pikk. 12-aastaselt mõõdeti Bobroczky pikkuseks juba 218 sentimeetrit! Poisil kahtlustati geenimutatsiooni ning ta on praktiliselt kogu elu olnud arstide hoole all.