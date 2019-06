Õõvastavad kaadrid: Ameerika naisvabavõitleja käevigastus nõudis kirurgilist sekkumist

Pärast operatsiooni avalikustas VanZant sotsiaalmeediakontol foto, kus on näha avatud käsivars ning luu külge on kinnitatud metallplaat.

«Niks-naks, nii see käib. Kõike võib juhtuda. Ja ikkagi tahan me veelgi rohkem võistelda,» kirjutas ameeriklanna.

VanZant tahab kolme kuu pärast tagasi ringis olla. Ta peab vastast väga hoolikalt valima, sest tema UFC lepingus on alles vaid üks matš, et teenida järgmine leping. VanZant on maailma edetabelis ühe võidu ja ühe kaotusega 14. kohal.