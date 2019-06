PM Düsseldorfis. EM-tiitlit kaitsnud Katrina Lehis: pinge oli suur

«Pinge oli suur. Eelmise aasta pärast, et pean tiitlit kaitsma. Üritasin sellele mõtlemist vältida, mingil määral see õnnestus, aga neid mõtteid tekkis ka tahtmatult,» ütles Lehis Postimehele tunnike pärast enda võistluse lõppu, kui oli esimesed emotsioonid üle elanud.

«Distantsi- ja mõõgaotsatunnetus oli täna kehv. Kohe algusest saati üritasin pigem vägisi torkeid teha. Alguses võitsin alagrupimatše, aga kui ühe kaotasin, hakkasin end veidi vabamalt tundma, aga päris õiget tunnet kätte ei saanud. Põhivõistluse esimene matš Dorina Budaiga oli keeruline, andsin endast kõik. Ta on hea Ungari kooli, väga kõva kaitsega, suudab täiesti viimasel hetkel vastu torgata.»

«Budai pole Katrinale olnud kerge vastane, nad on üsna võrdsed,» märkis treener Helen Nelis-Naukas. «Eelmise aasta EMil võitis Katrina 16 hulka pääsemise matšis lisaajal – siis oli õnnesärk tema, täna vastase seljas.

Panime matšiks taktika paika, kuid see ei töötanud, sest vastane kaitses hästi. Katrina paaril korral kavaldas vastase üle, see töötas. Ent ühest hetkest ta enam ei teinud sama asja, ilmselt ei leidnud sobivat võimalust. Vastane tegi kolm torget kätte ja pääses nende abil ette, aeg hakkas läbi saama ja oligi kõik.

Vorm tuli valel ajal. Pärast kuu aega tagasi peetud Dubai MK-etappi võtsime korraks aja maha, Katrina jõudis enne Poola laagrit (toimus eelmisel nädalal - toim) supervormis. See oli liiga vara, vorm langes ja lootsime, et EMiks taas tõuseb, kuid praegu polnud temas samasugust vabadust nagu aasta tagasi kulda võites. Siis me polnud spetsiaalselt valmistunud, äkitselt tekkis võimalus minna EMile. Läksime ja tuli välja nii nagu tuli,» rääkis Nelis-Naukas.