Neymar avaldas kahetsust: Barcelonast lahkumine oli viga

Väljaanne Mundo Deportivo kirjutas hiljuti, et PSG peatreeneri Thomas Tucheli hinnangul tekitab Neymar meeskonna riietusruumis negatiivset õhkkonda, mistõttu poleks tal brasiillase lahkumise vastu otseselt midagi.

Sportsmail kirjutab, et Neymar on PSG presidendile omavahelises jutuajamises teatanud, et ei soovi enam klubi särki kanda. «Ma tahan minna tagasi koju, kust ma poleks kunagi pidanud lahkuma,» olla Neymar öelnud.