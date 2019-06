Robin «ropz» Kool alustas 600 000-dollarist turniiri kahe tähtsa võiduga

«Praegune turniir on maailma edetabeli koha mõttes väga tähtis. Kui teeme korraliku turniiri, siis tõuseme taas kõrgele. Noo saame tulevikus kutseid kõrgetasemelistele turniiridele. Just sellepärast otsustasimegi enne seda turniiri ja Minorit teha treeninglaagri. Oleme kõvasti vaeva näinud ja usun, et suudame hästi esineda. » rääkis Kool HLTV-le.

Minor on peamine kvalifikatsiooniturniir CS:GO kõige suuremale turniirile Majorile, mis peetakse sel aastal augusti lõpus ning septembri alguses Berliinis. Sinna pääseb maailmast vaid 16 võistkonda, kaheksa neist on oma koha kindlustanud eelmiselt Majorilt, kaheksa teist võistkonda selgub aga Majori kvalifikatsiooniturniiri kaudu. Majori kvalifikatsiooni pääsemiseks peab jõudma Minoril kahe parema hulka.

«Ma usun, et meie meeskond on hetkel maailma kümne parema hulgas, aga kuna me pole koos palju turniire mänginud, siis pole me oma kohta veel saavutanud. Samas arvan, et paljud inimesed eeldavad meilt väga palju. Ideaalis võiksime tõesti ehk viie parema hulka tõusta,» rääkis ropz.