Magnus Kirt: vihastasin kohtuniku peale ja nii see 90 meetrit tuli!

«Kogu see jamps ajas mind tõesti vihale! Ja tänu tekkinud sportlikule vihale tuli emotsiooni mõttes üks mu paremaid viskeid üldse. Nii et pean kohtunikule omamoodi aitäh ütlema!» muigas 29aastane Kirt.

«Kui oda lendu läks, tundsin kohe, et sain väga hästi pihta ja et tuleb pikk kaar,» märkis tänases maailma kõigi aegade 18. odamees. «Aga nagu olen varemgi palju kordi öelnud: 90 meetrit ei ole mu jaoks eraldi eesmärk kunagi olnudki. Täna tunnen rõõmu, aga jään kahe jalaga maa peale. Maailmas on palju mehi, kellele sarnane tulemus jõukohane. Oluline on kaugele visata ka õigetel aegadel ja õigetes kohtades.»