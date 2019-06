Tom Cruise uus missioon: Justin Bieber tuleb kummuli lüüa!

«Ok, ma ütlen teile midagi huvitavat. On mitmeid inimesi, kes räägivad, et nad võitlevad UFC egiidi all. On NFLi mängijaid, kuulsuseid ja staare, midaiganes. Seda juhtub tihti. Ka mina märkasin kihinat-kahinat sotsiaalmeedias. Kuid sain paarilt tõsiseltvõetavalt kutilt kõne, kes teatasid, et nad tahavad seda matši korraldada. Tom Cruise tahab raudselt võidelda. Ma vastasin, et kui see on tõsi, siis räägime,» ütles White.