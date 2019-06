Video: Tänaku ja Järveoja auks lehvis Sardiinia ralli tseremoonial ainsana Eesti lipp

Kuigi tavaliselt lehvivad peale ralli lõppu poodiumi kõrval esikolmikusse pääsenud sõitjate lipud, siis eelmine nädalavahetus peetud Sardiinia rallil nii ei tehtud. Eestlasest rallifänni Facebooki postitatud videost on näha, et poodiumi kõrval lehvis ainult üks lipp, milleks oli poolde masti tõmmatud Eesti lipp. Tõenäoliselt oli see sinna paigutatud Tänaku ja Järveoja auks, kelle ralli dramaatilise lõpu sai.