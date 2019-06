Kalju X-Cupi võitja: Ma jään kõnesid ootama

«Jään kõnesid ootama ja siis näeme, mida pakutakse. Ega ma kohe pakkumistele ära ei ütleks. Jalgpall on mul siiski südames ja kui tekiks võimalus hakata profiks, peaksin seda kindlasti kaaluma,» sõnas Nahkur Postimehele küsimuse peale, kas ta hakkaks võimaluse korral professionaalseks FIFA mängijaks.

Nahkur tõdes, et kõige raskemad olid kaheksandikfinaal ning finaal: «Kaheksandikfinaal läks penaltitele ja ma ise ei salli neid üldse. Õnneks suutsin seal kuidagi võita,» tõdes mänguäss ja lisas: «Poolfinaal ja finaal olid hästi taktikalised. Need olid sellised mängud, kus iga eksitud sööt võib sulle minna võidu maksma.»

Turniirivõitja kiitis ka vastaste taset ja tunnistas, et mõnel teisel päeval oleks tulemus võinud olla teine: «Seda võib pidada Eesti kõige tasavägisemaks FIFA turniiriks. Ega neid väga palju siin ei korraldata. Tase oli väga hea. Play-offi jõudes on juba kõigil võiduvõimalus.»

Nahkur rääkis tundest mängida kaamerate ees: «Ma pole kunagi varem kaamerate ees mänginud. See oli hoopis teine tunne ja pinge oli palju suurem. Aga tegu oli väga huvitava kogemusega.»

Nahkuri puhul on tegu tõelise jalgpallifanaatikuga. Ta on tulihingeline Liverpooli jalgpalliklubi toetaja, kes on ka mitmel korral ise käinud nende kodustaadionil Anfieldil mänge vaatamas. Samuti tegeleb ta hetkel ise noortetreenerina ning mängib jalgpalli oma kodukoha tiimis Viimsi Lõvid.